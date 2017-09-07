В память о евреях в чешском Теплице установлены новые "камни преткновения"

В мостовую курортного города Теплице было вмонтировано десять новых «камней преткновения» – табличек с именами проживавших там в годы Второй мировой войны евреях, погибших от рук нацистов. Об этом сообщает Проект Еврейские новости со ссылкой на Czech Radio.

«Я родился в Теплицах, а в сентябре 1938 г. нам пришлось уехать в Прагу, откуда нас транспортировали в польский Лодзь», – рассказал 78-летний Франтишек Ледерер, стоя перед виллой, где жил до войны со своими родителями. Именно их имена появились на памятных табличках – Элла и Рихард Ледерер погибли в Лодзи. Их сыну удалось, пройдя Аушвиц, вернуться в Чехословакию. Сейчас он живет недалеко от г. Теплице.

Присутствовавший на церемонии посол Израиля в Чешской Республике Даниэль Мэрон в своем выступлении подчеркнул, что памятные знаки должны служить не только напоминанием о конкретных жертвах тех лет, поскольку и в наши дни необходимо продолжать борьбу с антисемитизмом и расизмом.

Традиция установки «камней преткновения» перед домами, где жили жертвы Холокоста, появилась в 1992 году по инициативе немецкого художника Гюнтера Деминга. В разных странах Европы существуют уже десятки тысяч подобных памятных знаков, призванных показать, что жертвы были не безымянной массой, а конкретными людьми.