Еврейская пара поставила рекорд продолжительности совместной жизни

Два еврейских долгожителя в Великобритании отметили свою 83-ю годовщину свадьбы, став таким образом рекордсменами страны по продолжительности брака. Хелен и Морис Кай, в возрасте 104 лет и 105 лет, отметили свой юбилей на прошлой неделе в окружении семьи в Борнмуте, - сообщает Проект еврейские новости со ссылкой на еврейские СМИ.

Пара познакомилась, когда Морис Кай был коммивояжером фирмы своего отца. Они вместе уже в течение 87 лет.

«Так много изменилось, но мы по-прежнему друг с другом, слава Богу, – сказал он. – У нас был отличный день, нас потрясающе развлекали наши великолепные правнуки.Теперь я жду следующую годовщину».

Хелен Кай сказала: «Я удивилась, насколько мне это понравилось», говоря о приеме, который прошел у них дома, в ста шестидесяти километрах от Лондона

У пары есть двое из оставшихся в живых детей, семь внуков и шесть правнуков.

Их дочь, Тина, сказала, что ее родители были «вдохновением для всех, кто их знает, и мы считаем себя по-настоящему благословенными ими». Она описала свою мать как очень стильную, ухоженную женщину, которая посещает парикмахера не менее двух раз в неделю, а маникюр делает каждую пятницу, а отец обладает прекрасным чувством юмора, ироничен и большой жизнелюб.

Пара рассказала, что они могли бы праздновать свою 87-ю годовщину свадьбы, если бы не тот факт, что Хелен Кайе ждала, пока в брак вступит ее старшая сестра.

После женитьбы Морис Кай продолжил управлять фабрикой своего отца и двумя магазинами в Лондоне, которые были полностью разрушены в ходе бомбардировок. В 1939 году он пошел на фронт и воевал против нацистов. После войны пара переехала в приморский город Борнмут и родила четверых детей, из которых в живых остались двое.

В 1944 году фабрика, магазины и дом супругов были уничтожены на войне, что привело их к переезду в Борнмут, где у них было четверо детей.

«Я не ждал, что это продлится неделю, но это потрясающе, это длится 80 лет», – сказал когда-то в шутку в интервью Морис Кай.

В этом интервью Морис Кай рассказал, что знает секрет счастливой семейной жизни: всегда и во всем соглашаться с женой.