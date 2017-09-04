В Луцке через суд просят освободить синагогу

ФСО "Динамо" и "Интер атлетику" через суд просят освободить помещение памятника культурного наследия – синагогу, которую они ранее использовали в качестве спортивных залов.

Как сообщает издание "Конкурент", луцкая прокуратура в интересах государства в лице Волынской ОГА, администрации государственного историко-культурного заповедника в Луцке, регионального отделения фонда государственного имущества Украины Волынской области подала в суд на "Спортивный комплекс ФСО "Динамо" волынской областной организации физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Волынской области от 17 июля.

Прокуратура просила в суде ФСО "Динамо" освободить помещение синагоги площадью 194,3 кв. м и вернуть его по акту приема-передачи администрации государственного историко-культурного заповедника Луцка.

***В соответствии с законодательством, помещение синагоги (1629 год, охранный номер 1008) относится к перечню памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, а собственником памятника является государство.

В 1981 году между областным отделом по делам строительства и архитектуры исполкома Волынского областного Совета депутатов трудящихся (облотдел) и спортивным обществом "Динамо" (арендатор) был заключен охранно-арендный договор для использования достопримечательности в качестве спортзала.

С 1985 года решением местных органов власти это здание находилось на балансе Государственного историко-культурного заповедника.

Кроме того, помещение синагоги находится на балансе заповедника, согласно распоряжению председателя Волынской ОГА.