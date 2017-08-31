В Израиле создадут новый статус для лиц, не полностью признанных евреями

Комитет, назначенный правительством, рекомендует Израилю создать новый статус для людей во всем мире, которые имеют еврейские корни или принадлежат к «появляющимся еврейским общинам», но не имеют права иммигрировать в Израиль, или проводить там, в один приезд, более 3 месяцев.

Новый статус позволит этим людям оставаться в Израиле дольше, чем три месяца, разрешенные туристическими визами, чтобы они могли исследовать свое еврейское происхождение и узнать о стране, сообщает ВААД со ссылкой на израильскую газету "Гаарец".

Ключевая рекомендация комитета, назначенного министерством по делам диаспоры, гласит: сформулировать рекомендации о том, как Израиль должен относиться к людям, имеющим связь с еврейским народом или иудаизмом, но которые не квалифицируются как евреи по израильскому законодательству или Галахе.

Доклад, публикация которого ожидается в ближайшее время, не позволяет вносить изменения в Законе о возвращении, которые определяют, кто имеет право иммигрировать в Израиль. Однако, если он будет принят правительством, возможно внесение таких поправок.

На данный момент, Закон о возвращении предоставляет гражданство только тем лицам, которые имеют, по крайней мере одного, еврейского дедушки или еврейского супруга, или которые прошли гиюр. Например, лица, имеющие одного еврейского прадедушку нет права переезжать в Израиль.

Сегодня такие люди могут посещать страну только как туристы с ограниченным пребыванием в течение трех месяцев. Для лиц, не полностью признанных евреями, комитет рекомендует ввести новый тип виз для людей с так называемым «промежуточным статусом».

Согласно существующему израильскому законодательству, только евреи могут получать студенческие визы для обучения в университетах с высшим образованием в стране, которые являются в основном религиозными школами или иешивами. В результате люди с еврейскими корнями или члены новых еврейских общин не могут изучать иудаизм в Израиле за пределами университетской системы. Новый преференциальный статус, рекомендованный комитетом, также решит эту проблему.

Комитет также предоставил и другие ключевые рекомендации правительству, в том числе сформулировал критерии, по которым определяется раз и навсегда, каким общины, имеющим связи с еврейским народом, предоставят право на иммиграцию.