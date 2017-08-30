В Тель-Авиве синагогу превратили в супермаркет для беженцев

Еще два месяца назад на углу улиц Месилат Йешарим и Бар Йохай в квартале Шапиро в южном Тель-Авиве стояла синагога Кетер Давид. Об этом сообщается на сайте mignews.com.

Как известно, южные кварталы города переживают большие демографические изменения, и в них теперь живет большое количество мигрантов.

В свете этих изменений, символичным стало то, что здание синагоги более не служит первоначальной цели, ради которой оно было возведено. Название синагоги на входе закрашено, и теперь она превратилась в супермаркет для мигрантов.