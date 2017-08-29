В Умани спасатели готовятся к встрече хасидов-паломников

Ежегодно в сентябре во время празднования иудейского Нового года (Рош-га-Шана) хасиды со всего Мира спешат в Умань к могиле своего духовного наставника цадика Нахмана.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в этом году празднование состоится с 17 по 27 сентября. По предварительным оценкам, ожидается прибытие около 35-40 тысяч хасидов.

Специалисты по вопросам анализа и моделирования чрезвычайных ситуаций считают, что среди наиболее уязвимых относительно вероятных чрезвычайных событий объектов является здание над погребением цадика Нахмана, синагога, палаточный городок и Осташевский став. Именно здесь во время проведения религиозных мероприятий ожидается самая большая концентрация людей.

Спасатели проводят комплекс мероприятий направленных на предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В частности, с учетом опыта прошлых лет разрабатывается специальный план расположения техники, схемы передвижения мобильных групп и патрулей, проверяются пути эвакуации, системы внутреннего и наружного водоснабжения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Проводится проверка важных объектов, обучение на них.

28 августа очередные подобные учения были проведены в синагоге с учебным центром. К участию в учениях привлекались 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.