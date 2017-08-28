В Киеве состоялся всеукраинский саммит еврейской молодежи

Всеукраинский саммит еврейской молодежи, организованный Украинским союзом еврейских студентов (UUJS) при поддержке Ваада Украины, Украино-израильского Института стратегических исследований им. Голды Меир и др организаций, состоялся на днях в Киеве.

Цель саммита – привлечение молодежи к активному участию в жизни еврейской общины Украины, сообщает ВААД

С приветствием к участникам саммита, а также с лекцией о проблемах и задачах современной еврейской общины, выступил сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.

«Еврейская община, которая существует в Украине, является одной из самых больших в мире. Община не имеет будущего, если она не работает с молодежью, и если молодежь не работает в общине, не интегрируется в её институты, взаимоотношения, её жизнь, и естественным путем не продолжает продвигать еврейскую жизнь в данной стране. <...> Вам повезло, потому что на вашу молодость выпала очень важная часть истории Украины – её становление как государства. <...> Поверьте, что далеко не в каждой стране, даже цивилизованной, такой как страны Западной Европы или США, молодежь верит, что что-то может изменить», – отметил он.

На саммите был избран новый состав правления. В частности, новым президентом организации стала Анна Вишнякова.