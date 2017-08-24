В Испании гараж оказался средневековой синагогой

Семья из города Кастельон-де-Ампуриас (Жирона, Испания) на протяжении нескольких десятилетий использовала в качестве гаража здание, которое оказалось средневековой синагогой.

Как сообщает издание "Лехайм" со ссылкой на "La Vanguardia", предки нынешних владельцев приобрели дом в еврейском квартале на аукционе в 1825 году. Исследования архивов, связанных с этим районом, начались лишь в конце XIX века, а в 2014-2015 году были проведены археологические раскопки. Они подтвердили, что в XIII веке на этом месте стояла синагога, которая являлась одним из важнейших иудейских храмов на территории современной провинции Жирона.

После того, как стало известно об историческом прошлом этого сооружения, его владельцы занялись продвижением проекта, посвященного еврейскому наследию на этих землях, и по предварительной договоренности проводят экскурсии по синагоге.

В Средневековье еврейская община Кастельон-де-Ампуриас была третьей по численности в регионе вслед за Жироной и Перпиньяном. По данным экспертов, первые упоминания об этом храме датируются 1264 годом. Исследователи смогли установить расположение синагогального ковчега для свитков Торы и других частей здания. Предположительно в нём также была миква – бассейн для омовения.

Кроме того, исследователи полагают, что портик, сохранившийся во внешней части здания, был спроектирован Арнау Фонтом, известным мастером того времени, которому также приписывается работа над элементами городского собора и монастыря в Вилабертране.