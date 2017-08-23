В Варшаве волонтеры из восьми стран убирают еврейское кладбище

Группа добровольцев из Испании, Дании, Нидерландов, Германии, Финляндии, Чехии и Турции проводит уборку территории Еврейского кладбища Варшавы, одного из крупнейших еврейских кладбищ в Европе. 18 иностранным волонтерам помогают 7 польских скаутов из Познани, сообщает проект "Еврейские новости".

Работы на втором по величине еврейском кладбище Польши (первым считается новое кладбище в Лодзи) начались 16 августа и продолжатся до 24 августа. Организатор проекта - Фонд культурного наследия. Организация проводит ежегодную уборку кладбища с 2014 года. В этот раз к проекту подключилась Ассоциация «Один мир», которая привлекла иностранных добровольцев.

«Кладбище в значительной степени трудно проходимо. Доступ ко многим захоронениям затруднен из-за разросшихся диких растений. Благодаря помощи более 100 добровольцев нам удалось привести в порядок почти 3 гектара кладбища», - рассказала координатор проектов Фонда еврейского наследия Ола Вазак.

Основная работа добровольцев состоит в удалении сломанных веток деревьев и расчищении проходов самой старой части кладбища. Многие надгробия Еврейского кладбища Варшавы имеют значительную историческую ценность, поэтому уборка проходит под контролем директора кладбища, еврейской общины Варшавы и Еврейского исторического института.

Помимо работ на кладбище, волонтеры примут участие в образовательных мероприятиях и экскурсиях об истории еврейского народа в Варшаве. Они также посетят Музей истории польских евреев и Варшавскую синагогу.

***Еврейское кладбище Варшавы создали в 1806 году по просьбе еврейской общины города. На нем расположены более 250 000 могил, а также массовые захоронения жертв Варшавского гетто. Самому старому надгробию кладбища 210 лет.

Кладбище частично разрушили во время Второй мировой войны. Нацисты массово хоронили на нем жертв без учета национальной принадлежности. В мае 1943 года немецкие оккупанты взорвали здания в районе кладбища. От взрыва значительно пострадали синагога и похоронные дома. Кроме того, во время Варшавского восстания 1944 года через Еврейское кладбище Варшавы проходила линия фронта.

Во времена советской власти городское управление Варшавы намеревалось проложить посреди территории кладбища магистраль. План так и не осуществили, и в 1990-х годах на историческом кладбище стартовали ремонтные работы. Кладбище до сих пор является действующим, на нем ежегодно осуществляют от 20 до 30 новых захоронений.