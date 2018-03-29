10 фактов о евреях Львова

Чтобы описать жизнь еврейской общины Львова (на немецком - Лемберга) на протяжении всей истории ее существования, не хватит одной статьи. Тут нужны многотомники и фильмы, и лучше многосерийные. Как сообщает проект "Еврейские новости", Львовская еврейская община - одна из старейших в Украине, со своей особой традицией, обусловленной мультикультурностью самого города, который не раз переходил от одного государства к другому. Мы вспомним о фактах и личностях, которые прославили еврейский Львов и его окрестности.

1. Лемберг и его евреи

Львов был основан примерно в 1256 году, и в это же время туда стали стекаться евреи-раббаниты и караимы из Византии и юго-востока Европы. Соответственно, большая часть общины города состояла из ашкеназов. С XIV по XVIII века львовская еврейская община была разделена на две части - более крупную, но менее развитую (внутри городских стен) и менее многочисленную, но общественно более продвинутую (в предместье). И хотя это были все же две отдельные формации, со своими синагогами и прочими учреждениями, кладбище у них было общим. Там же хоронили и караимов.

Львовские евреи вели торговлю с купцами других стран, занимались арендой поместий, давали кредиты, в том числе и знати, а также занимались делами более скромного масштаба - держали лавки и работали в мастерских, медицинской и фармацевтической сферах.

Конечно, полностью еврейским Львов никогда не был, но процент иудеев в городе всегда оставался высоким, если не говорить о самых черных страницах в истории, когда истребление евреев было частью национальной программы властей. Так, в 1910 году евреи Львова составляли больше четверти всего населения города - из всех жителей евреями были около 60 тысяч. Основная их часть была занята в так называемых свободных сферах - они занималась торговлей, предоставлением адвокатских и медицинских услуг.

2. Основоположник науки о еврействе

Шломо Иехуда Лейб Рапопорт (1790–1867) родился в родовитой семье во Львове и стал одной из главных фигур в раввинистической литературе, а также одним из основоположников современной науки о еврействе и деятелем Хаскалы в Галиции.

Его первой литературной работой был комментарий к галахическому труду тестя. Он тоже был серьезным талмудическим авторитетом, а потом немного отошел от принципов замкнутости еврейской общины и стал все больше и больше интересоваться современными языками и научными направлениями. Пропагандируя Хаскалу, Рапопорт был резким критиком хасидизма, но при этом отрицал полезность и другого «полюса» - выступал против крайних галицийских маскилим, которые хотели просвещать еврейские массы насильно и не гнушались никакими способами, чтобы получить поддержку правительства.

Противостояния Рапопорта и хасидов продолжалось в течение всей его жизни - например, когда он стал раввином Тарнополя, то встретил мощный отпор хасидской общины, которая отпускала критические комментарии в его адрес даже через прессу. Также совсем недолго он пробыл раввином Праги.

Занимаясь религиозной деятельностью, Рапопорт продолжал и литературную работу - писал брошюры (1814 году он анонимно опубликовал брошюру «Тхунат ир Парис ве-и Элба»), делал переводы стихотворений и писал библиографические монографии о ярких еврейских ученых X–XI веков, о которых на тот момент мало кто знал.

Рапопорт был первым, кто предложил научный метод в еврейской литературе и рассматривал иудаизм в его историческом развитии. В отличие от других еврейских писателей религиозного толка в этом регионе, он писал не на немецком, а на иврите. Рапопорт был против канонически ортодоксального подхода к библейскому тексту, но при этом критически относился к реформизму в иудаизме и ассимиляции раввинов.

3. Автор «Ха-Тиквы»

Имбер Нафтали Херц (1856–1909) в буквальном смысле подарил евреям «надежду» - это он стал автором слов гимна Израиля «Ха-Тиква», название которого с иврита переводится как «надежда».

Имбер Херц родился в Злочеве и писал стихи с детства. Слава пришла к нему в 10 лет. Он написал поэму, посвященную столетию присоединения Буковины к Австро-Венгрии, и ее отметил сам императора Франц-Иосиф, назначив юному поэту награду.

Когда Херцу было 26 лет, он отправился в Палестину как секретарь лорда Лоуренса Олифанта по еврейским вопросам, и свой первый сборник стихов издал в Иерусалиме. Именно там и было написано близкое к песенному фольклору стихотворение «Наша надежда», которое стало текстом будущего гимна сионистского движения и самого Израиля.

Имбер Нафтали Херц не отличался приятным характером - современники вспоминали, что он был человеком желчным и постоянно недовольным собой. Его вечные путешествия объяснялись не столько желанием посмотреть мир, сколько нежеланием найти наконец-то покой и уже где-то осесть. Так, после Палестины он переехал в Европу, пожил в Лондоне, затем отправился в Индию, а уже после нее - в США, где тоже очень много путешествовал.

Штаты стали последней его остановкой. Автор гимна Израиля скончался в Нью-Йорке, в 1909, но и после смерти Херц еще немного «попутешествовал» - в 1953 году его прах был отправлен в Иерусалим.

4. Украинская мама Фрейда

Амалия Малка Натансон (1836–1930) родилась в Бродах, но ее детство прошло в Одессе, где также жили два ее брата. Со временем вместе с родителями она переехала в Вену. В 1855 году Натансон вышла замуж за мелкого коммерсанта Якоба Фрейда, который был в два раза старше ее и всего на год старше ее собственного отца. Амалия была его второй или даже третьей женой.

Зигмунд Фрейд был ее старшим и самым любимым сыном. По свидетельствам родственников, она была энергичной женщиной, ее внук, сын Зигмунда, даже называл ее «торнадо». Образованной Амалию сложно было назвать - она с трудом освоила немецкий и в основном говорила на идиш. Родные вспоминали, что Амалия держала в ежовых рукавицах всю семью, кроме своего «золотого Зиги», с которым всегда советовалась и слушала.

Отец психоанализа питал к матери такие же нежные чувства. На похоронах матери он признался своему брату, что боялся умереть раньше матери, чтобы ее не огорчать. Скончалась Амалия от туберкулеза в преклонном возрасте - в 95 лет, а сам Зигмунд пережил ее всего на 8 лет.

5. Звезда на Голливудский аллее славы

Мешилем Мейер Вайзенфройнд (1895–1967) появился на свет в семье актеров театра на идиш. Когда мальчику было всего 5 лет, они переехали в Лондон, а оттуда буквально через 2 года эмигрировали в США. В Штатах мальчик получил новое имя - сначала его стали называть Муни Вайзенфрайнд, а потом Пол Муни.

Будущий идол американского кино начал свою карьеру на сцене еврейского театра. Когда ему было всего 12 лет, он бестяще исполнил роль 80-летнего старика в пьесе «Два трупа на завтрак». Через некоторое время по приглашению директора Еврейского театра он стал играть на сцене Еврейского художественного театра на Второй авеню Манхэттена.

Знакомство Муни с киноиндустрией состоялось в 1929 году, когда Fox Studios подписала с ним контракт. Тогда в один года он снялся в драме «Храбрец» (за роль в которой получил номинацию на премию «Оскар») и мелодраме «Семь лиц». В отличие от многих его коллег, Муни разочаровался в кино и вернулся в театр - но ненадолго.

Затем были фильмы «Лицо со шрамом» и «Я - беглый каторжник» (и еще одна номинация на «Оскар» за него). Кстати, «Лицо со шрамом» - один из самых ярких примеров продакт-плейсмента в кино того времени: в 1932 году компания White Owl Cigars вложила 250 тысяч долларов в то, чтобы в картине Пол Муни курил сигары исключительно этой марки.

Продюсеры поняли, что перед ними - настоящий бриллиант, и теперь Муни был нарасхват. Быстрее всего оказались представители Warner Bros. - с Муни подписали контракт, который позволял ему выбирать сценарии самому и получать более чем щедрые гонорары (50 тысяч долларов) за каждый фильм. В творческой жизни Муни начинался период, когда он буквально жил на кинематографической площадке - в следующие годы в прокат будет выходить до 5 его фильмов в год.

Муни снимался и в фильмах-нуарах (его даже приглашали на роль Дракулы), и в драмах, и в комедиях. Но по-настоящему запомнился он именно работами в биографических картинах. В фильме 1935 года Уильяма Дитерле «Повесть о Луи Пастере» он воплотил на экране образ знаменитого микробиолога и химика, получив за эту роль «Оскара» и награды Венецианского кинофестиваля. А всего через 3 года Муни снова получил номинацию на «Оскар» - теперь уже за главную роль в фильме «Жизнь Эмиля Золя», а еще через год он снялся в мелодраме «Хуарес», которая рассказывала о жизни мексиканского национального героя Бенито Хуареса.

В 50-х годах Муни, которому кроме статуэток также досталась звезда на Аллее славы, перешел из кинобизнеса в телевизионный бизнес — в 1955 году он даже получил премию «Тони» за исполнение роли Генри Драммонда в телеспектакле «Пожнешь бурю», а в конце 50-х в прокат вышел его последний фильм «Последний рассерженный человек», за которую Муни получил 6-ю номинацию на «Оскар».

6. Рыцарь Лаутерпахт

Герш Лаутерпахт (1897–1960) родился в городе Жолква в еврейской семье, а затем переехал с родителями во Львов и в юности изучал право во Львовском университете. Затем он эмигрировал в Англию и с 1938 по 1955 годы был профессором Кембриджского университета.

Авторитет Лаутерпахта был настолько высоким в профессиональных кругах, что он даже стал юридическим консультантом американских и британских представителей Нюрнбергского процесса. По мнению историков, благодаря Лаутерпахту в уставе Нюрнбергского трибунала появился термин «преступление против человечества».

В 1952–1954 годах Лаутерпахт был членом Комиссии международного права ООН, а в 1955–1960 годах - судьей Международного суда ООН в Гааге. Именно он стал инициатором внесения в Устав ООН пункта про соблюдение прав человека как одной из главных целей этой организации. Он утверждал, что каждый человек является отдельной личностью и должен быть защищен как отдельное лицо, а не как член какой-то группы.

За свой огромный вклад в становление послевоенного международного права в 1956 Герш Лаутерпахт получил титул рыцаря Великобритании.

7. Фильм в архиве Спилберга

В конце 1960-х годов Моше Дэвис и другие историки Еврейского университета в Иерусалиме открыли Архив еврейских фильмов, первым директором которого стал Джоффри Вигодер. Изначально архив носил имя иранского бизнесмена Абрахама Ф. Рада, который сделал первое щедрое пожертвование в пользу развития проекта. Но в 1987 году знаменитый голливудский режиссер с еврейскими корнями Стивен Спилберг сделал еще более крупное пожертвование, и архив переименовали в его честь.

Какое отношение ко всему этому имеет Львов? Дело в том, что одним из фильмов этого архива стало 10-минутное видео о Лемберге и его еврейской истории. Черно-белая хроника еврейской жизни 1939 года выложена на официальном сайте архива в разделе «Евреи Польши: 5 городов». Это короткое видео стало одним из последних документальных свидетельств о том, как жили евреи этих земель до начала Холокоста.

8. Архитектор Тель-Авива

Пинхас Хитт (1888–1949), один из самых известных архитекторов Тель-Авива и вольный каменщик, родился во Львове в семье художника Хермана Хита и изучал архитектуру в Политехникуме в Черновцах, а свой бизнес начал во Львове. Когда он уже был состоявшимся архитектором, он отправился в немецкий город Веймар учиться в школе Баухауз.

Но в Германии Хитт, к счастью, не остался - еще в 1925 году он по приглашению отправился в Еврейский университет в Иерусалиме. Эти земли настолько ему понравились, что он решил тут и остаться - закрыв фирму во Львове, Хитт репатриировался в подмандатную Палестину и вместе со своим одноклассником открыл в Тель-Авиве и Хайфе новое бюро.

Благодаря своему авторитету в архитектурных кругах, таланту и связям, Пинхас Хитт некоторое время занимал должность городского архитектора в муниципалитете Тель-Авива.

Пинхас Хитт любил эклектику и модерн, а для его работ был характерен динамизм и округленные элементы. Его главными работами стали павильон «Восточной ярмарки», дом Миренбурга, синагога в Мазкерет-Батье, а также здание Ицхаки, которое уже стало настоящей достопримечательностью города и указывается во многих туристических путеводителях.

9. Кладбище, которого нет

Еврейское кладбища Львова, где хоронили всех иудеев города, появилось не менее 6 веков назад - первое упоминание о нем датируется 27 мая 1414 года, а в записи 1480 года говорилось: «Евреи обязаны платить за участок под кладбище ежегодно половину меры денег (30 польских грошей) в гордскую кассу в день св. Михаила».

Но до сегодняшнего дня кладбище не дожило. Когда во Львов пришли нацисты, они сразу же запретили хоронить там евреев и начали постепенно ликвидировать кладбище, а закончили их «работу» уже советские власти.

В 1947 году на месте кладбища вырос «Центральный» или «Новый» рынок, который местные жители прозвали «Краковским». Надгробные плиты, которым на тот момент было уже несколько веков, стали использоваться как камни для вымащивания улиц и в конструкциях подпорных стен.

Как вспоминают очевидцы, в фундаменте демонтированного в 1990-е годы памятника Ленина во Львове тоже были обнаружены плиты с еврейского кладбища. А еще надгробными камнями со Звездой Давида и надписями на иврите в конце 1940-х годов был вымощен двор львовской внутренней тюрьмы МГБ.

10. Скульптор Броун

Игорь Броун родился во Львове в 1955 году в семье физиков, и, так как его отец был задействован в секретных разработках, шансов выехать в Израиль при Союзе у них не было. По детским воспоминаниям Игоря, их семья не была религиозной, но его бабушка иногда говорила на идише, и именно благодаря ей он немного узнал язык своих предков.

В 1973–1975 годах Броун учился во Львовском институте прикладного искусства, осваивал промышленный дизайн и дизайн мебели, но понимал, что всю жизнь этим направлением заниматься не хочет. В 1975–1980 годах он отучился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, став монументальным скульптором, и вернулся во Львов, где продолжил работу.

С новой волной репатриации Броун решил переехать с семьей - женой и дочерью - в Израиль. В 1990 году они на поезде отправились в Бухарест, а оттуда прямым рейсом в Тель-Авив. В Израиле семья осела в Йехуде. Постепенно о Броуне стало узнавать все больше и больше коллег, и он начал создавать новые скульптуры, работая с камнем, деревом, металлом и даже льдом.

«В кризисные времена работал и сторожем, преподавал рисунок и скульптуру в художественной школе в старинном городе Яффо. В начале жизни в Израиле работал на фирме по оформлению музеев, выставок. Хорошо помню первое место работы - киностудию близ Иерусалима», - рассказал Игорь в одном из своих интервью.

Работы Игоря Броуна сейчас можно увидеть под открытым небом не только в Израиле, но и во всем мире. В Ришон-ле-Ционе в Центральном бизнес-центре стоит его мраморная работа «Из глубины», а в Городском парке скульптуры Петах-Тиквы - «Звук камня». А еще его скульптуры можно встретить в Турции, Португалии, Колумбии, Италии, Испании, Германии, Австрии, Южной Корее и Словакии.