В Вильнюсе археологи обнаружили часть комплекса Большой синагоги

Команда израильских, американских и литовских археологов второй год ведет раскопки на месте Большой синагоги в Вильнюсе, которая была уничтожена нацистами 70 лет назад.

Как сообщает издание "Лехаим", самой захватывающей находкой второго сезона стало открытие помещения миквы. Ученые отмечают, что открытие миквы дает возможность лучше реконструировать повседневную жизнь уничтоженной еврейской общины.

Большая синагога была крупным комплексом, который считался сердцем литовского еврейства в течение примерно 300 лет. В нем находилась известная библиотека Страшуна, 12 синагогальных залов, еврейские школы, помещения для ритуальных омовений, местное здание еврейского общинного совета и даже кошерные рестораны. Когда нацисты солдаты оккупировали город в июне 1941 года, эти здания были сожжены дотла.

До момента нацистской оккупации община Вильнюса, именовавшегося «Литовским Иерусалимом», насчитывала 70000 человек. Она поддерживала 100 синагог и полдюжины еврейских ежедневных газет. 95% этих людей были убиты во время Холокоста, а многие из выживших были высланы советскими властями. В 1950-х годах на месте синагоги были размещены баскетбольная площадка и детский сад.

От уничтоженной синагоги сохранилось три фрагмента: барельеф с Десятью заповедями, дверь, которая вела к Ковчегу Завета, где хранились свитки Торы, и стол, на котором раскладывали свиток.