Глава Apple пожертвует $2 миллиона организациям по борьбе с антисемитизмом

Глава компании Apple Тим Кук заявил, что корпорация передаст по миллиону долларов организациям, которые занимаются борьбой с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. А именно еврейской правозащитной организации «Антидиффамационная лига» и Южному центру правовой защиты бедности, сообщает проект "Еврейские новости".

Американский менеджер также сообщил, что компания будет удваивать любые пожертвования своих сотрудников в правозащитные организации до конца сентября. Такое решение руководство Apple приняло после трагических событий в Шарлотсвилле и реакции президента США на произошедшее. Дональд Трамп заявил, что в трагедии виноваты обе стороны - как неонацисты, так и их противники.

«Я не согласен с президентом и другими людьми, которые считают, что белые супрематисты и нацисты, и те, кто противостоят им и защищают права человека, морально равны. Уравнивание этих двух групп противоречит идеалам американцев», - написал Кук в письме, обращенном ко всем сотрудникам Apple.

Напомним, 12 августа в Университете Вирджинии в Шарлотсвилле прошел митинг неонацистов, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, а также погибла женщина. Неонацисты в Шарлотсвилле выступали против намерения убрать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Ли. Ли командовал силами южных штатов Америки, которые в годы Гражданской войны выступали за сохранение рабовладельческого строя.

Участники митинга выкрикивали расистские лозунги и держали в руках факелы наподобие таких, как были у Ку-клукс-клана. На улицы Шарлотсвилля начали массово выходить противники неонацистов и это привело к многочисленным столкновениям. Через два часа после начала митинга в толпу, выступающую против расистов, въехал автомобиль.

В результате наезда погибла 32-летняя помощница юриста Хизер Хейер и пострадали еще 19 человек. Водителя, который стал виновником трагедии, арестовали. Всего в столкновениях пострадали 26 человек.