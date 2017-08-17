Минкультуры, Национальный заповедник и фонд "Бабий Яр" будут сотрудничать

Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры Украины, Национальным заповедником «Бабий Яр» и Международным мемориальным фондом «Бабий Яр».

Содержание Меморандума – совместная деятельность по созданию государственного музея «Бабий Яр» в здании бывшей конторы еврейского кладбища, сообщает "ВААД".

Здание, которое расположено в Киеве на ул. Мельникова, 44 было построено в 1892 году для размещения конторы Еврейского кладбища и в настоящее время является памятником культурного наследия местного значения.