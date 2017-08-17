Минкультуры, Национальный заповедник и фонд "Бабий Яр" будут сотрудничать
17:40, 17 августа 2017Иудаизм
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Фото: vaadua.org
Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры Украины, Национальным заповедником «Бабий Яр» и Международным мемориальным фондом «Бабий Яр».
Содержание Меморандума – совместная деятельность по созданию государственного музея «Бабий Яр» в здании бывшей конторы еврейского кладбища, сообщает "ВААД".
Здание, которое расположено в Киеве на ул. Мельникова, 44 было построено в 1892 году для размещения конторы Еврейского кладбища и в настоящее время является памятником культурного наследия местного значения.
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