В Чехии состоялся День еврейских достопримечательностей
16:37, 15 августа 2017Иудаизм
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Фото: Ярослав Фишер, здание кагала в Праге / jewishnews.com.ua
В Чехии прошла акция «День еврейских достопримечательностей» (Den židovských památek).
Как сообщает проект "Еврейские новости", ее рамках жителям и гостям республики представилась возможность бесплатно (или за символическую плату) посетить около 40 культурных объектов, многие из которых обычно закрыты для туристов.
Многие достопримечательности можно было посмотреть бесплатно, в остальных за вход пришлось заплатить 10 крон.
Из пражских еврейских достопримечательностей к акции присоединилась только Иерусалимская синагога – крупнейшая в городе. В обычные дни входной билет сюда стоит 80 крон.
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