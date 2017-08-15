В Чехии состоялся День еврейских достопримечательностей

В Чехии прошла акция «День еврейских достопримечательностей» (Den židovských památek).

Как сообщает проект "Еврейские новости", ее рамках жителям и гостям республики представилась возможность бесплатно (или за символическую плату) посетить около 40 культурных объектов, многие из которых обычно закрыты для туристов.

Многие достопримечательности можно было посмотреть бесплатно, в остальных за вход пришлось заплатить 10 крон.

Из пражских еврейских достопримечательностей к акции присоединилась только Иерусалимская синагога – крупнейшая в городе. В обычные дни входной билет сюда стоит 80 крон.