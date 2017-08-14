В Одессе обнаружили подземелье с фрагментами старинных надгробий с еврейского кладбища

В ходе реставрации Воронцовской колоннады в Одессе под бельведером обнаружили подземелье со сводчатым потолком.

Как сообщает проект "Еврейские новости", в полом помещении, которое грозит проседанием памятника архитектуры, найдены 300 фрагментов старинных надгробий. Скорее всего их сюда перенесли в 30-х годах прошлого столетия после уничтожения Первого еврейского кладбища.

Там также обнаружили два австрийских снаряда времен Первой мировой войны и топливный бак самолета времен Второй мировой войны.

Специалисты и ученые предлагают сделать в найденном подземелье музей и установить в нём найденные при реставрации находки - античные и средневековые предметы и более современные вещи.