Около 90% всех еврейских рукописей в мире стали доступны онлайн

Огромная коллекция еврейских рукописей, созданных на протяжении тысяч лет в еврейских общинах по всему миру, стала доступна пользователям интернета. Раритеты доступны на сайте "Ктив", открытом по инициативе Национальной библиотеки Израиля, сообщает проект "Еврейские новости".

По словам доктора Авиада Столмана, руководителя отдела коллекций Национальной библиотеки, это своего рода Google еврейского народа. Если в мире, согласно оценке израильских специалистов, в настоящее время насчитывается около 100 000 еврейских рукописей, то на "Ктив" размещены более 90% из них.

После оцифровки документы преобразились в почти 15 миллионов изображений самого высокого качества. Достаточно нажать на изображение, и оно увеличивается до натуральных размеров.

"Текст – самая важная вещь для евреев. Нужно помнить, что книгопечатание – относительно молодое изобретение, которое известно с XV века. До тех пор в течение тысяч лет евреи создавали манускрипты, копировали существующие рукописи. Речь идет не только о свитках Торы, но и о различных трактатах, в том числе научных и философских. Однако даже после изобретения печатного станка люди продолжали создавать книги вручную", - поясняет Столман.

Председатель совета директоров Национальной библиотеки Давид Блумберг подчеркивает, что при создании собрания "Ктив" Национальная библиотека сотрудничала с Ассоциацией еврейских рукописей (FJMS) Альберта и Нэнси Фридберг, а также - с проектом "Циюней ха-дерех", действующем при министерстве по делам Иерусалима и еврейского наследия.