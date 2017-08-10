На Кубе скончался один из первых узников Освенцима

Бывший узник Освенцима под номером 88, поляк Зигмунд Соболевский умер на Кубе в возрасте 94 лет.

Как сообщает проект "Еврейские новости", Соболевский родился в Польше в 1923 году. В концлагерь в Освенциме он попал в июне 1940 года в возрасте 17 лет, будучи арестованным вместо отца-польского офицера. Соболевский провел в концлагере 4,5 года.

«Я выжил и потому, что я был молод. Большинство людей, которые выжили, были простые люди. Рабочие, крестьяне из польских деревень, которые не умели читать и писать, но, которые привыкли к тяжелой работе. Адвокаты, врачи, техники, люди с высшим образованием - многие из них после трех-четырех недель в Освенциме кончали жизнь самоубийством, потому что понимали ничтожность своих шансов на выживание», - говорил бывший узник концлагеря.

В концлагере Соболевский, хорошо владевшим немецким языком, работал переводчиком, а затем членом пожарной бригады. Он был последним из оставшихся в живых свидетелей восстания членов зондеркоманды в Освенцима 1944 года. После войны бывший заключенный эмигрировал в Канаду, где многие годы занимался борьбой с неонацизмом и отрицанием Холокоста, рассказывал о пережитом в Освенциме. По его словам, в его жизни после войны не было ни дня, в котором он не вспоминал о пережитом в лагере.

В возрасте 90 лет Зигмунд Соболевский переехал на родину жены на Кубе, где скончался в начале этой недели от последствий пневмонии и Альцгеймера.