Лондонское еврейское кладбище признали историческим памятником

Британские власти внесли постройки еврейского кладбища Виллесдена на северо-западе Лондона в список памятников архитектуры, охраняемых государством. Событие приурочили к 70-й годовщине создания списка защищенных архитектурных объектов, так называемых listed buildings, сообщает проект "Еврейские новости".

«На кладбище Виллесдена покоятся многие значимые личности, оно обладает колоссальной историей. Теперь оно под защитой, а это значит, что мы сможем сохранить его для следующих поколений, чтобы они ценили еврейский вклад в британское общество», - отметил директор места захоронения Дэвид Каплан.

Комплексу построек присвоили II категорию исторической ценности. Помимо кладбища, в список listed buildings внесли еще пять архитектурных объектов по всей Великобритании.

Кладбище Виллесдена открыли в 1873 году. Поэтому на его территории находятся погребения обеих мировых войн, а именно - 33 могилы времен Первой мировой войны и 78 захоронений Второй мировой войны. Здесь также находится первый в Великобритании еврейский национальный военный мемориал, посвященный погибшим во времена Холокоста.

На кладбище покоятся останки биофизика Розалинд Франклин, которая помогла ученым продвинуться в изучении структуры ДНК, а также первого еврейского члена парламента Британии Лионеля де Ротшильда, бывшей самой богатой женщины в мире Ханны Розбери, основателя международной сети супермаркетов Tesco Джека Коэна и премьер-министра Новой Зеландии 1876 года сэра Юлиуса Фогеля.

Два года назад британские власти выделили 320 000 фунтов стерлингов ($415 890) на восстановление кладбища. Его назвали редким примером архитектуры в стиле готического Возрождения - большинство таких кладбищ в Англии не сохранились до наших дней.

Список listed buildings создали по окончанию Второй мировой войны. С помощью него во время послевоенной реконструкции Великобритания защитила исторически значимые места и здания.