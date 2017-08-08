В Израиле создали 3D-модель разрушенной луцкой синагоги

В Центре еврейского искусства при Еврейском университете в Иерусалиме создали 3D-модель луцкой синагоги. Как сообщает "Район.Луцк", здание является кубическим сооружением с пристроенной, но конструктивно соединенной башней. Архитектура является ренессансной.

Память о луцкой Большой синагоге сегодня активно поддерживают за пределами нашего государства зарубежные исследователи. Так, в музее еврейской диаспоры Бет-Атфуцот в Тель-Авивском университете хранится макет синагоги, какой она была до второй половины XIX века.

На макете отражены элементы, которые были утрачены. В Центре еврейского искусства Еврейского университета в Иерусалиме есть электронная 3D-модель экстерьера и интерьера синагоги.

До уничтожения в 1942 году синагога была квадратной. Ее размеры - 25х25 м. Сооружение состояло из четырех основных частей: молельного зала для мужчин, двух боковых помещений для женщин, места для обучения и оборонной башни.

Высота молельного зала, который сохранился и был восстановлен, составляет 14 метров. Толщина стен - 1,5 м. Размеры молитвенного зала составляют 14х16 м. Высота башни - 17,4 м. На каждом из четырех фасадов главная часть сооружения имеет по два окна с дуговым завершением.

В истории существует несколько названий луцкой синагоги: Главная синагога, Древняя синагога, Каменная синагога, Малый замок и Божница.