В Австралии запретили строить синагогу из-за угрозы терактов

Суд по делам окружающей среды поддержал решение горсовета и запретил сиднейским евреям строить синагогу, опасаясь, что она станет мишенью для террористов. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на News.com.au.

Еврейская община была потрясена таким решением, так как тем самым власти запретили им свободно исповедовать свою веру. Представители общины считают, что власти капитулировали перед лицом исламского террора.

"Суд эффективно подавил свободу вероисповедания и вознаградил терроризм", - заявил глава местной еврейской общины.

Синагогу планировалось построить в нескольких сотнях метров от одного из самых известных пляжей Австралии. По мнению суда, появление синагоги будет представлять опасность для отдыхающих.

"Мы официально сдались исламу. И если это наш путь, то мы - кучка трусов. Мы позволяем навязывать нам чужую волю и указывать австралийцам, каким богам им следует молиться, а каким - нет", - считает один из активистов общины.

"Это просто показывает, как мы теряем наши свободы. Те, кто хочет, чтобы мы боялись, выигрывают. Это непродуманное решение, и оно станет опасным прецедентом", - считает другой активист.