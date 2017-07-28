Археологи нашли новые сведения о периоде разрушения Первого храма

В иерусалимском Городе Давида археологи обнаружили артефакты, которые значительно влияют на данные об истории еврейского народа. Находки датируются периодом разрушения Первого храма - около 2500 лет назад, сообщает проект "Еврейские новости".

Среди найденных артефактов - кладки стен, обгоревшие деревья, обломки посуды, рыбные кости и виноградные косточки. Кроме того, археологи обнаружили миниатюрную статуэтку в форме женского силуэта. Она изготовлена из слоновой кости.

Эти предметы, найденные в Городе Давида, свидетельствуют о том, что евреи жили не только на территории Старого города Иерусалима. Они обитали и за его границами, при этом постоянно расширяя границы поселения.