Археологи нашли новые сведения о периоде разрушения Первого храма
14:32, 28 июля 2017Иудаизм
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Фото: jewishnews.com.ua
В иерусалимском Городе Давида археологи обнаружили артефакты, которые значительно влияют на данные об истории еврейского народа. Находки датируются периодом разрушения Первого храма - около 2500 лет назад, сообщает проект "Еврейские новости".
Среди найденных артефактов - кладки стен, обгоревшие деревья, обломки посуды, рыбные кости и виноградные косточки. Кроме того, археологи обнаружили миниатюрную статуэтку в форме женского силуэта. Она изготовлена из слоновой кости.
Эти предметы, найденные в Городе Давида, свидетельствуют о том, что евреи жили не только на территории Старого города Иерусалима. Они обитали и за его границами, при этом постоянно расширяя границы поселения.
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