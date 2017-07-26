В Одессе откроют сквер памяти жертв Холокоста

На одной из одесских площадей создадут «Сквер памяти», посвященный жертвам Холокоста. Проект предложила Одесская региональная Ассоциация евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей, сообщает проект "Еврейские новости".

Председатель организации Роман Шварцман представил план проекта в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин». Он предложил расположить мемориальную площадку в сквере Хворостина. К этому месту во время Второй мировой войны нацисты согнали евреев со всего юга Украины, чтобы затем их уничтожить.

В мемориальном сквере планируют высадить деревья. Каждое из них будет символизировать благодарность людям, которые ценой жизни спасали евреев во время Холокоста.

В сквере Хворостина последние 20 лет проводят уроки толерантности и мужества, а также с 2005 года - мероприятия в День памяти жертв Холокоста.