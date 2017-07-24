В Черновцах открыли фотовыставку европейских синагог
12:50, 24 июля 2017Иудаизм
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Фото: promin.cv.ua
В Черновицком художественном музее открылась выставка работ фотохудожника и историка архитектуры Рудольфа Клайна «Синагоги Восточной и Центральной Европы 1782-1944». Об этом сообщает издание "Черновицкий луч".
Выставку организовало Генконсульство Венгрии в Ужгороде при поддержке Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии.
Поклонники фотоискусства смогут увидеть самые интересные еврейские святыни Европы до 21 августа.
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