В Черновцах открыли фотовыставку европейских синагог

В Черновицком художественном музее открылась выставка работ фотохудожника и историка архитектуры Рудольфа Клайна «Синагоги Восточной и Центральной Европы 1782-1944». Об этом сообщает издание "Черновицкий луч".

Выставку организовало Генконсульство Венгрии в Ужгороде при поддержке Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Поклонники фотоискусства смогут увидеть самые интересные еврейские святыни Европы до 21 августа.