В Канаде суд защитил еврея, уволенного единоверцем за работу в шабат

Суд Квебека встал на сторону еврейского парикмахера, уволенного за то, что не послушался своего босса и вышел на работу в шабат.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Jewish Telegraphic Agency", суд по правам человека в Квебеке принял решение о выплате Ричарду Зильбергу компенсации в размере 10 тысяч долларов США.

Зильберг работал в салоне, которым владеет Айрис Грасси с 2011 года. В 2012 году Грасси, который тоже является религиозным евреем, запретил Зильбергу выходить на работу по субботам, несмотря на то, что это был самый загруженный для парикмахерской день.

"Это решение является напоминанием о том, что работодатель не может налагать различные условия труда на сотрудника на основании своих религиозных убеждений", - заявила судья Тамара Термитус.

Сам Зильберг, комментируя решение суда, заявил о том, что "спустя пять лет справедливость наконец-то восторжествовала".

"Когда я, как еврей, подвергаюсь дискриминации со стороны другого еврея, вплоть до потери моей работы, дохода и достоинства. Это невыносимо", - сказал Зильберг.

"Я из древнего еврейского рода и я люблю свою веру. Но сегодня я сам могу выбрать, как я хочу практиковать свою религию", - добавил он.