Путеводитель по Храмовой горе Иерусалима издан на украинском языке

Известный путеводитель Меира Антапольского по Храмовой горе Иерусалима издан на украинском языке.

Ранее путеводитель Антапольского, подготовленный к печати израильской организацией «Место встречи», был представлен на трех иных языках, сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

Книга включает в себя краткую историческую, туристическую и религиозную информацию. Ее особенностью является ориентация не только на всех читателей, интересующихся самой святой частью Старого города Иерусалима, но и особое внимание к еврейской религиозной традиции, строго регламентирующей восхождение на Храмовую гору.

Путеводитель был издан при поддержке «Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины», киевским издательством «Дух i Лiтера».