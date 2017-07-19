Португальский город отсудил у бизнесмена древний свиток Торы

Португальский суд постановил, что случайно найденный строителями древний свиток Торы останется во владении города Ковилья. Он войдет в постоянную экспозицию одного из местных музеев, сообщает проект "Еврейские новости".

Возраст реликвии оценивают примерно в 400 лет. Длина свитка составляет 30 метров. Историческую древность обнаружили около 10 лет назад во время сноса одного из зданий.

После того, как эксперты установили оригинальность свитка, местный предприниматель заявил, что артефакт принадлежит ему. По словам бизнесмена, он купил свиток у строителя. Суд отклонил его ходатайство.