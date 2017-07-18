Впервые в Украине иудеи смогут помолиться в мицво-мобиле

Впервые в Украине с 2 по 20 августа пройдет первая Еврейская экспедиция мицво-мобиля (передвижной синагоги), организованная Федерацией еврейских общин Украины.

Как сообщает главный новостной портал города Херсона, экспедиция будет проходить в Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях. Cтартует проект в городе Херсон, а затем посетит еврейские общины в городах – Каховка, Новая Каховка, Алёшки и Геническ.

Экспедиция пройдет под лозунгом "Даже один добрый поступок освещает много тьмы". Раввины будут рассказывать людям о еврействе, учить вместе с ними Тору, возлагать тфилины, ставить мезузы в дома и многое другое. В мицво-мобиле будут находиться все необходимые еврейские атрибуты для исполнения важных заповедей Торы.

***Мицво-мобиль – транспортное средство, используемое хасидами движения Хабад с целью распространения информации об иудаизме и привлечению людей (евреев и неевреев) к исполнению заповедей Божьих. По сути, мицво-мобиль является мобильной синагогой.