В Черновцах волонтеры из четырех стран расчищают еврейское кладбище

12:02, 17 июля 2017
Иудаизм
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Фото: jewishnews.com.ua

В Черновцах проходит уборка еврейского кладбища. Уборкой занимаются шесть волонтеров из четырех стран - Румынии, Швейцарии, Финляндии и Украины, сообщает проект "Еврейские новости".

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Работы продлятся около двух недель. Акция по расчистке черновицкого еврейского кладбища осуществляется десятый раз. Ежегодно в город съезжаются волонтеры из разных стран мира, чтобы привести место захоронения в порядок.

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Главный организатор проекта - организация «СВІТ-Україна», которая проводит международные волонтерские лагеря Service Civil International. Главная цель SCI - создание толерантных отношений между всеми народами мира.

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