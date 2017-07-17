В Черновцах волонтеры из четырех стран расчищают еврейское кладбище

В Черновцах проходит уборка еврейского кладбища. Уборкой занимаются шесть волонтеров из четырех стран - Румынии, Швейцарии, Финляндии и Украины, сообщает проект "Еврейские новости".

Работы продлятся около двух недель. Акция по расчистке черновицкого еврейского кладбища осуществляется десятый раз. Ежегодно в город съезжаются волонтеры из разных стран мира, чтобы привести место захоронения в порядок.

Главный организатор проекта - организация «СВІТ-Україна», которая проводит международные волонтерские лагеря Service Civil International. Главная цель SCI - создание толерантных отношений между всеми народами мира.