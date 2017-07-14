Консул Израиля требует наказать виновных в антисемитских актах вандализма во Львове

Олег Вишняков, Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины требует наказать виновных в антисемитских актах вандализма во Львове. Вчера, 13 июля, трое молодых людей пытались опорочить сооружение на территории «Пространства синагог», сообщает ВААД.

Вандалы начали рисовать краской на одной из плит свастику. Преступников остановил прохожий, он вызвал полицию. По информации патрульных, которые работали на месте происшествия, возраст преступников - 15, 16 и 20 лет. Их заставили стереть надписи, отправили в Галицкий отдел полиции.

"Как Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, я благодарен сознательным львовянам за то, что они прикладывают усилия, чтобы остановить волну антисемитизма, которую мы последнее время наблюдаем во Львове и других городах Украины. Это очень плохо влияет на имидж Украины в мире. Правоохранительные органы до сих пор не наказали виновных в актах вандализма, которые были совершены на территории мемориального комплекса «Пространство синагог» и возле бывшего дома евреев на ул. Шолом-Алейхема. Продолжается расследование попытки поджога действующей синагоги на ул. Братьев Михновских, 4 коктейлем Молотова. В то же время жители города просто берут и ловят за руку вандалов.

Мы не можем позволить преступникам порочить места, имеющие большое значение не только для евреев, но и для украинцев, для нашей общей истории и дружбы. Поэтому виновные должны быть наказаны согласно закону. Для того, чтобы все раз и навсегда понимали – ксенофобии и антисемитизму нет места в современном мире. Сейчас я направляю письмо в Главное управление Национальной полиции во Львовской области с просьбой возбудить уголовное дело против вандалов, которых удалось поймать. Надеюсь, что и другие преступления будут раскрыты в ближайшее время", - заявил Олег Вишняков.