На Одесском Международном кинофестивале покажут фильмы на еврейскую тематику

Одесский Международный кинофестиваль (ОМКФ 2017) состоится с 14 по 22 июля. Традиционно еврейская тематика и фильмы израильских кинематографистов занимают видное место в его программе, сообщает ВААД.

Из года в год разнообразная программа кинофорума дает возможность профессионалам и любителям кино из разных стран познакомиться с новыми фильмами, которые заняли призовые места на крупнейших кинофестивалях мира, стать участниками гала-премьер, специальных показов, и, конечно, следить за двумя конкурсными программами – международной и национальной. Также, участвовать в отборе победителя, ведь именно зрительское голосование решит, кто же получит Гран-при фестиваля – статуэтку «Золотой Дюк».

В международном конкурсе будет представлена израильская картина «Ни тут, ни там» молодого режиссера Майсалун Хамуд. Это история трех молодых женщин – палестинок с израильским гражданством, пытающихся найти баланс между традициями и современностью, верностью и свободой, религией и гендерным равенством. На 41-ом международном кинофестивале в Торонто в 2016 году эта лента получила приз жюри NETPAC, как лучший азиатский фильм. Картина также удостоена премии за лучший фильм на фестивале в Сан-Себастьяне, и двух премий на Международном кинофестивале в Хайфе.

В рубрике «Сериалы» израильский режиссер Рон Нинио и сценарист Шломо Машиах представят свою работу «Ваша честь» – поучительный рассказ честного и уважаемого судьи.

В рубрике «Фестиваль Фестивалей» будет показана картина Кантемира Балагова «Теснота». Это криминальная история, связанная с похищением молодой пары, взбудоражила жителей сплочённого еврейского местечка. Фильм «Теснота» – полнометражный дебют режиссера, участвовал в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получил приз ФИПРЕССИ.

Также в этом году на Одесском международном кинофестивале впервые будет проводиться Actor's Workshop – это воркшоп для актеров от ведущих специалистов в области киноискусства.