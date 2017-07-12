На Волыни неизвестные осквернили мемориал замученным евреям

Оскорбительные надписи, в которых евреев сравниваются с нацистами, появились на мемориале замученным евреям в селе Пятидни, на Волыни.

Об этом сообщает «Вслух» со ссылкой на слова председателя еврейской общины Владимир-Волынского Владимира Музыченко.

Он написал, что неизвестные «...втайне оставили оскорбительные надписи, смысл которых сводится к сравнения евреев с нацистами. Эта надпись сделана не перед домом, где живут евреи, а перед могилами ни в чем не повинных людей <...> У них, я уверен, не хватит духу сказать что-то мне лично. У них не хватит ума и смелости открыто дискутировать. Все, на что они способны – это мстить мертвым за то, в чем они не виновны, оскорблять память погибших. <...> Я хочу спросить этих «смельчаков-героев», они думают, что они настоящие украинцы?», – отмечает председатель еврейской общины.

Владимир Музыченко отмечает, что после его обращения в соответствующие службы, аналогичные надписи остаются на остановке с. Ворчин - на международной трассе, по которой едут иностранцы и делают очень неприятные для Украины выводы об украинцах.