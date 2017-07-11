Люди, которые пережили Холокост подвержены повышенному риску развития рака - ученые

Израильские ученые проанализировали данные о здоровье 152 622 людей, переживших Холокост. Они пришли к выводу, что люди, которые пережили эту трагедию подвержены повышенному риску развития рака, сообщает проект "Еврейские новости".

Эти данные фиксировались на протяжении 45 или более лет. Жертвы трагедии испытали влияние многих факторов, традиционно связываемых с развитием онкологических заболеваний - голодания, инфекционных болезней, перенаселенности территории и постоянного стресса. Целью исследователей было выяснить, существует ли статистически значимая связь между комбинацией этих факторов и повышенным риском развития рака.

Ученые сравнили две группы людей, которые когда-либо претендовали на получение денежных выплат пострадавшим во время Холокоста. Различные виды рака диагностировали у 22% тех, кто получал компенсации, и у 16% людей, которым было отказано в выплатах. Риск развития колоректального рака у первой группы оказался на 12% выше, а рака легких - на 37%. Существенного повышения риска рака груди и шейки матки у женщин, переживших Холокост, не обнаружили.

Затем исследователи разделили выживших на группы по месту рождения. У тех, кто родился на территориях, оккупированных нацистской Германией, риск развития онкологических заболеваний оказался на 8% выше. На 8% был выше и риск развития колоректального рака, на 12% - рака легких.

Таким образом, небольшой, но последовательно повышенный риск развития рака у жертв Холокоста действительно существует. Ранее такие исследования проводились и для других заболеваний.

В 2016 году ученые высказали предположение о повышенном риске развития шизофрении у евреев, родившихся в Европе в 1928–1945 гг. Он на 27% превышал риск развития заболевания у тех, кто не подвергался преследованиям. Этот эффект оказался ограничен рамками одного поколения: повышенного риска шизофрении у детей тех, кто родился в Европе в 1922–1945 гг., не нашли.