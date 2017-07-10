В Бабьем Яру восстановили старинные надгробные памятники

В Национальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве установлены надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на публикацию в Facebook директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой.

«Национальный заповедник "Бабий Яр" своими силами продолжает восстанавливать историческую справедливость и чтить память. Найденные и исследованные надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища, восстановлены и установлены вдоль "Дороги скорби", именно на территории бывшего кладбища», – отметила она.