В Бабьем Яру восстановили старинные надгробные памятники
17:05, 10 июля 2017Иудаизм
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Фото: jewishnews.com.ua
В Национальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве установлены надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на публикацию в Facebook директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой.
«Национальный заповедник "Бабий Яр" своими силами продолжает восстанавливать историческую справедливость и чтить память. Найденные и исследованные надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища, восстановлены и установлены вдоль "Дороги скорби", именно на территории бывшего кладбища», – отметила она.
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