В Вильнюсе евреи выступили против строительства мемориала на месте разрушенной Большой синагоги

Еврейская община Вильнюса выступила с протестом против какого-либо строительства на месте разрушенной Большой синагоги города. Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

«Вильнюсская Большая синагога была и является самым священным местом для евреев Литвы. Планы возведения мемориала несуществующей святыне, появление на месте бывшей синагоги новых зданий считаем святотатством и надругательством, а не увековечением памяти о ней», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовской еврейской общины.

В еврейской общине предложили оставить руины синагоги в покое и заняться другими памятниками культурного наследия, требующими большего внимания.

«Если же есть желание что-либо изменить на территории Большой синагоги, предлагаем передать какому-либо городскому музею “карикатурный” бюст Гаона (с всем уважением к автору памятника, сделанного без понимания традиций иудаизма) и постамент, на котором надпись сделана с ошибками», - добавили в общине.

**Большая синагога Вильнюса была построена в 1630-1633 годах на месте разрушенного ранее деревянного молельного дома. В годы немецкой оккупации использовалась как склад зерна, была сожжена в 1944 году ходе боёв за Вильнюс. Остатки синагоги были снесены десятью годами позже советскими властями. На ее месте построили школу.

В начале 2017 года в мэрии Вильнюса прошло обсуждение проекта благоустройства территории бывшей синагоги, писал Delfi. В частности, предлагалось снести здание школы и восстановить на этом месте Большую синагогу.