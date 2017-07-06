В Ираке отремонтируют гробницу еврейского пророка Нахума

Инженеры из Израиля Яаков Шефер и Меир Ронен прибыли в Ирак для восстановления гробницы еврейского пророка Нахума. Работы пройдут в рамках миссии организации «Инженеры без границ», сообщает проект "Еврейские новости".

Гробница пророка Нахума находится в Курдистане, всего в 50 километрах от Мосула, который в начале 2017 года освободили от боевиков ИГ. Здание построили порядка 1500 лет назад. Сюда регулярно съезжались еврейские паломники, но затем многие из курдских евреев репатриировались в Израиль и гробница постепенно пришла в упадок.

Сроки реставрационных работ не отмечаются. Для предотвращения дальнейшего разрушения гробницы понадобится от $200 до $300 тысяч, а для полного восстановления — еще $2-3 миллиона.