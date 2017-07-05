Во львовской еврейской общине прокомментировали нападение на синагогу

Во Львове совершено два акта вандализма в отношении еврейского наследия. В еврейской общине очень огорчены тем, что приходится терпеть такие унижения, сообщает "112.ua".

"Мы все в шоке. Очень печально, что приходится терпеть такие унижения. Но мы видим поддержку украинцев. Видим, что Украине небезразлично. Видим доброту, которую, надеюсь, сможем преумножить вместе", - заявила жена главного раввина Львова Сара Болд.

Напомним, 30 июня неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу на ул. Братьев Михновских, 4, а также были написаны оскорбительные высказывания в синагоге, на ул. Угольной, 3.