В Киеве состоится лекция-дискуссия "По следам неизвестного Холокоста"

В четверг в киевском офисе Еврейского общинного центра Halom пройдет лекция-дискуссия «По следам неизвестного Холокоста». Докладчик - израильский режиссер и один из руководителей музея «Яд ва-Шем» Борис Мафцир, сообщает проект "Еврейские новости".

В рамках мероприятия также состоится показ его фильма «Хранители Памяти». Он рассказывает об уничтожении евреев в Беларуси. Это первый фильм из семи в киноанталогии «Холокост в СССР», которую планирует снять Мафцир. Другие фильмы режиссер посвятит событиям в России, Украине, Молдове, Латвии, Литве и Эстонии.

«После семи лет руководства проектом «Яд ва-Шем» по поиску имен жертв Холокоста в СССР режиссер отправился в странствие, которое еще никогда не было отражено на экране - по следам сокрытой Памяти Холокоста. Фильм “Хранители Памяти” снят в местах уничтожения и передает ощущение времени и мест этих трагических событий», - сообщают организаторы мероприятия.