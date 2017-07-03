Во Львове совершены акты вандализма в отношении двух синагог

Во Львове совершено два акта вандализма в отношении еврейского наследия: сначала неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу на ул. Братьев Михновских, 4, а также были написаны оскорбительные высказывания в синагоге, на ул. Угольной, 3.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианову.

"Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет толерантным городом", – заявил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Напомним, в мае неизвестные демонтировали три информационные таблички на здании львовской синагоги, на которых было указано, что в здании работает Львовское общество еврейской культуры и расположена редакция еврейской газеты "Шофар".