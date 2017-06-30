В Черновцах установят "порог преткновения" в память о депортированных евреях

В Черновцах перед входом будущего кино-художественного центра имени Ивана Миколайчука 2 июля состоится торжественная закладка памятного знака в форме так называемого «штольпершвелле» (в переводе с немецкого языка – «порог преткновения» или «порог памяти»), который должен напоминать о тысячах еврейских жителей города, депортированных 75 лет назад представителями румынского режима маршала Иона Антонеску в гетто и лагеря Транснистрии.

Как сообщает ВААД, для этой цели по инициативе Черновицкого музея истории и культуры евреев Буковины по приглашению городского совета в город прибудет автор идеи чествования именно таким способом памяти жертв геноцидов, совершенных национал-социалистами в годы Второй мировой войны, известный немецкий художник Гунтер Демниг. По существующей традиции он лично заложит памятный знак, изготовленный в Германии в форме продолговатой пластины из латуни с выгравированной надписью.

Черновцы станут 1101-м местом во всей Европе и вторым городом в Украине (после Переяслав-Хмельницкого), где уже существуют подобные знаки.

Выбор времени и места также не случаен. Ведь примерно на том месте, где в советское время был построен кинотеатр «Дружба», который позже получил имя Ивана Миколайчука, в довоенное время находился стадион популярного еврейского спортивного общества «Маккаби». Из-за близости последнего к железнодорожной станции Градина Публика (ныне - Черновцы-Южная) он был использован румынской военной властью в качестве сборного пункта, с которого после переклички и контроля багажа черновицкие евреи поездами отправлялись на восток до переправы через Днестр.

Депортации продолжались каждую субботу в течение июня 1942 года. В ходе одной из последних акций, а именно 28 июня, на этом сборном пункта оказались молодые черновицкие поэты Зельма Меербаум-Айзингер и Иммануэль Вайссглас с семьями, родители Пауля Целана, а также Петера Деманта.

Церемония закладки памятного знака начнется в 9 часов утра 2 июля.