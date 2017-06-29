В Израиле археологи нашли древности времен царя Соломона

В долине Тимна на Юге Израиля археологи обнаружили множество фрагментов цветной ткани возрастом более 3 000 лет. Найденные лоскуты - остатки одежды рудокопов, которые работали на шахтах царя Соломона в этом регионе, сообщает проект "Еврейские новости".

Ткань отлично сохранилась, благодаря сухому климату Тимны. Лоскуты окрашивали пигментами, добытыми из специально выращиваемых растений. Это говорит о том, что индустрия производства тканей в те времена была высоко развита.

Кроме того, до сих пор историки считали, что рудокопы были бедняками и, возможно, даже рабами. Теперь же, учитывая дороговизну одежды из подобных тканей, можно утверждать, что на шахтах работали люди высокого социального статуса. Этот факт подтверждают также найденные там же остатки пищи высокого качества, в частности кости средиземноморских рыб.