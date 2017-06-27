Во Львове открыли выставку о жизни до и во время Холокоста

Во львовском Почетном консульстве Государства Израиль в Западном регионе Украины открылась выставка «История уничтожения и спасения». Экспозиция посвящена жизни в Дрогобыче и Бориславе до войны и во время Холокоста, сообщает проект "Еврейские новости".

Выставка рассказывает о жертвах трагедии Шоа в двух городах Львовской области, а также о тех, кто рисковал жизнью, спасая других. Кроме того, экспозиция освещает участие евреев в нефтяном буме, их влияние на художественную, политическую и социальную сферы.

Эксперты утверждают, что до Холокоста в городах проживало около 32 000 евреев. К концу Второй мировой войны в Дрогобыче их осталось 400, в Бориславе - 200.