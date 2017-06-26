В Киеве презентуют книгу о специфике бытия еврейского народа

В Киеве 26 июня в 18.30 состоится презентация книги Амоса Оза и Фанни Оз-Зальцберґер «Евреи и слова».

Книга раскрывает читателям специфику бытия еврейского народа в целом и каждого еврея в частности через вербальный опыт поколений, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

«Познай самого себя» - согласно записям греческого писателя Павсания это выражение было написано на стене древнего античного храма Аполлона в Дельфах. Что такое самопознание? Это путь к пониманию собственного внутреннего мира и принятия всего догматического и нигилистического, которое заложено в мире природой, этнической принадлежностью и воспитанием. Это умение критически оценивать себя, ставить под сомнение и одновременно отстаивать собственное естество, опровергать и доказывать его, как сложные теоремы - теоремы бытия человека.

Именно об этом и рассказывают в своей книге отец и дочь: писатель, профессор-литературовед Амозит Оз и историк, профессор университета Хайфы Фания Оз-Зальцберґер.

Презентация пройдет в киевском книжном магазине «Книгарня Е» (ул. Лысенко, 3, ст. М. «Золотые Ворота»).