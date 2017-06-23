На фестивале в Каннах украинцы получили награду за музыкальную композицию, посвященную Бабьему Яру (видео)

На фестивале Cannes Lions украинские исполнители получили бронзового "Каннского льва". Награда присуждена за ретрансляцию музыкальной инсталляции WITNESS. COMMEMORATIVE PERFORMANCE, которая посвящена трагедии в Бабьего Яра, сообщает ВААД.

В Бабьем Яру некоторое время назад была установлена ​​специальная инсталляция – проекция музыкального инструмента «шофар» - это 100 восьмиметровых полых труб, через которые проходит ветер, создавая специфические звуки, как олицетворение голосов душ жертв Бабьего Яра. Эту естественную композицию и ретранслировали для слушателя дети-скрипачи и детские голоса.

Произведение создал современный украинский композитор Святослав Лунев.

Исполнители - вокалисты, участники «Голоса. Дети »Анастасия Багинская и Александр Подолян, а также лауреаты международных и национальных конкурсов, скрипачи Варвара Васильева, Александра Облако и Тимофей Бойченко. Разработчики – общественная инициатива Украинско-еврейская встреча и Украинский кризисный медиа-центр.

Фестиваль Cannes Lions проходит в Каннах до 24 июня.