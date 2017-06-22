Во Львове неизвестные осквернили стелу на Площади Синагог

Во Львове 21 июня хулиганы разрисовали оскорбительными лозунгами и знаками стелу на Площади Синагог. Об этом сообщает Еврейский информационный центр "Gorskie" со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Работник Центра безопасности города заметил группу молодых людей, которые находились на территории Пространства Синагог, и вызвал полицию. К моменту прибытия правоохранителей хулиганам удалось скрыться. Но их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Эти записи сейчас изучаются полицией.

Мэр города Львова Андрей Садовой лично обратился к полиции и СБУ с просьбой как можно скорее разобраться в инциденте. В управлении охраны исторической среды заявили, что надписи будут устранены. А специалисты приложат максимум усилий, чтобы не повредить поверхность стелы.

Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков прокомментировал ситуацию так: "Мы в Почетном Консульстве крайне возмущены, что такой случай произошел во Львове - одном из самых толерантных городов. Что осквернена одна из стел «Пространства Синагог», которое не так давно открылось. Это недопустимые вещи. Жаль, что покладая столько усилий для развития украино-израильской дружбы, все равно находятся люди, которые делают такие выходки, чтобы оставить негативный след. Вдвое более неприятно, что это - молодежь, как говорят очевидцы происшествия.

Антисемитизм и расизм должны уничтожаться в самом зародыше. Мы должны прилагать для этого максимум усилий. Я уверен, что эта попытка разжигания межнациональной ненависти не пройдет", - сказал он.