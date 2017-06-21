В Белой Церкви создадут информационную базу о похороненных на местном кладбище евреях

Еврейская община Белой Церкви Киевской области «Мицва» проводит масштабный проект по инвентаризации и упорядочению еврейского сектора Старокиевского кладбища. В рамках акции волонтеры сделали фотоснимки каждой могилы и памятника, чтобы затем систематизировать их в информационную базу, сообщает проект "Еврейские новости".

Проект имеет большое значение для евреев с корнями из Белой Церкви. База данных, полученная в результате проекта, будет общедоступной. Поэтому любой желающий сможет узнать о месте захоронения и судьбе своих предков.

Также, волонтеры проводят расчистку кладбища с помощью газонокосилки. Инструмент приобрел председатель общины Александр Найвельт для того, чтобы работы прошли быстрее и качественнее. Кроме того, члены общины нарастили слой грунта с газонной травой возле памятника жертвам Холокоста.

«Надеемся, что это заметит и оценит каждый, приходящий на могилы своих близких. Кладбище - это боль еврейской общины в прямом и переносном смысле. Огромное спасибо всем, кто отозвался на участие в волонтерских работах. Особая благодарность тем, кто поддерживает проект "Еврейское кладбище" материально», - отметили организаторы акции.