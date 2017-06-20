Парень из США организовал для выжившего в Шоа поездку в Израиль

Семнадцатилетний Дрю Принсипи из Южной Калифорнии с помощью онлайн-кампании собрал около $15 тысяч для выжившего в Холокосте Генри Остера, чтобы тот смог съездить в Израиль и отпраздновать свою бар-мицву. В Еврейском государстве находится последний живой родственник 89-летнего мужчины, его двоюродный брат, сообщает проект "Еврейские новости".

Принсипи рассказал, что решил помочь Остеру после встречи с ним в рамках учебного мероприятия. В январе мужчина рассказал американским студентам о своей судьбе во время Второй мировой войны.

В 1941 году нацисты депортировали Остера вместе с семьей из дома в Кельне. Это произошло за несколько недель до 13-летия мальчика, поэтому он так и не отпраздновал бар-мицву. Вплоть до 17 лет Остера перемещали из одного концлагеря в другой.

Он также рассказал студентам, что никогда не был в Израиле. Тогда подросток подарил Остеру свой браслет с еврейской молитвой «Шма», привезенный из поездки в Еврейское государство. Позже мужчина рассказал, что был тронут таким подарком и снимал его только для посещения душа.

Остер и его жена отправились в Израиль в понедельник, 19 июня. К путешествию присоединились Принсипи и его семья.