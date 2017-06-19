Музей Холокоста в США оцифрует 200 дневников

16:26, 19 июня 2017
Иудаизм
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Фото: jewishnews.com.ua

Мемориальный музей Холокоста в США запустил свою первую кампанию по сбору средств на Kickstarter. Сумма в $250 000 позволит музею провести сложные процессы каталогизации и оцифровки, которые позволят сделать общедоступными более чем 200 дневников, сообщает проект "Еврейские новости".

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На английский язык переведут три дневника еврейских беженцев, которым пришлось покинуть свои дома, чтобы спастись от Холокоста.

Организаторы кампании Save Their Stories отмечают, что доступность дневников пострадавших в Шоа людей сыграет большую роль в мировом образовании. Только так педагоги и учащиеся смогут получить информацию о событиях тех лет из первых рук.

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Кампания стартовала в день рождения Анны Франк, 12 июня. На сегодняшний день собрано около $130 000. Акция продлится еще 3 недели. 

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