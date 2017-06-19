Музей Холокоста в США оцифрует 200 дневников

Мемориальный музей Холокоста в США запустил свою первую кампанию по сбору средств на Kickstarter. Сумма в $250 000 позволит музею провести сложные процессы каталогизации и оцифровки, которые позволят сделать общедоступными более чем 200 дневников, сообщает проект "Еврейские новости".

На английский язык переведут три дневника еврейских беженцев, которым пришлось покинуть свои дома, чтобы спастись от Холокоста.

Организаторы кампании Save Their Stories отмечают, что доступность дневников пострадавших в Шоа людей сыграет большую роль в мировом образовании. Только так педагоги и учащиеся смогут получить информацию о событиях тех лет из первых рук.

Кампания стартовала в день рождения Анны Франк, 12 июня. На сегодняшний день собрано около $130 000. Акция продлится еще 3 недели.