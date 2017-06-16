В Кременчуге вандалы осквернили захоронение еврейских праведников

Уже в четвертый раз в Кременчуге осквернена могила и подожжен оэль-домик на месте захоронения дочерей Рабби Нахмана – Сары и Хаи и их мужей - реб Ицхака и реб Ааарона. Об этом сообщает сайт города Кременчуга.

Брацлавские хасиды из США и Израиля, отправившиеся в путешествие по Украине к гробницам праведников, чтобы почтить их память, прибыли в понедельник утром в Кременчуг и ужаснулись при виде страшного погрома.

По словам свидетелей, утром на артскладах пылал оэль-домик, а памятник был разбит до основания. Паломники и находившиеся в тот момент на артскладах кременчужане, с уважением относящиеся к памяти еврейских праведников, собрали остатки надгробного камня и соорудили самодельный памятник.

Это уже четвертый случай вандализма в Кременчуге. Впервые место это вандалы осквернили 10 лет назад. С тех пор ничего не было сделано для предотвращения осквернения могил, погромов и актов вандализма. Территория еврейского кладбища остается без охраны и наблюдения, и доступ к захоронениям открыт.

Всемирный Совет брацлавских хасидов обратился с призывом остановить бесчинство и осквернение еврейских святынь. Ожидается реакция городского раввина и мэра Кременчуга.