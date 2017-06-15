Израильские ученые расшифровали записку времен Первого Храма

Ученые из Тель-авивского университета обнаружили и распознали надпись на иврите на черепке, найденном еще в 1960-х годах. До недавнего времени одна из его сторон считалась пустой, но на самом деле на ней содержалась записка, сделанная чернилами во времена существования Первого Храма, сообщает проект "Еврейские новости".

Израильские специалисты разработали новую систему сканирования керамических поверхностей, которая сделала возможным это открытие. В обнаруженной записке указаны данные о поставках муки, вина и оливкового масла для солдат в крепости, которая находилась на месте Тель-Арада в VI веке до нашей эры. На черепке также указано имя - Эльяшив бен Ошиягу. Специалисты предполагают, что так звали ответственного за снабжение еврейской крепости.

Исследователи опасаются, что при раскопках археологи посчитали многие из подобных черепков пустыми и поэтому выбросили их. Некоторые из таких находок могли нести уникальную историческую ценность.