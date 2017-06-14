Объявлен набор на первую магистерскую программу по иудаике в Украине

Объявлен набор на первую в Украине магистерскую программу по иудаике, основанную Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» и Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваадом Украины). Об этом сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Студенты магистерской программы получат полный учебный грант и будут иметь возможность принять участие в конкурсе на стажировку в Иерусалимском университете.

Получить анкету абитуриента и узнать больше про магистерскую программу по иудаике можно в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».